В Москве изменятся правила оплаты проезда в общественном транспорте
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с 22 апреля в городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты: «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.
«Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть», — подчеркнул Собянин.
Действие остальных видов проездных билетов будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая.
Ранее власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у заражённых коронавирусом граждан, а также у тех, кто с ними живёт.