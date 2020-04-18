В Москве изменятся правила оплаты проезда в общественном транспорте

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Московские власти примут дополнительные решения для отказа от ручного контроля пропусков и перехода на автоматизацию этого процесса.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с 22 апреля в городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты: «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

«Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть», — подчеркнул Собянин.

Действие остальных видов проездных билетов будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая.

Ранее власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у заражённых коронавирусом граждан, а также у тех, кто с ними живёт.

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