В Подмосковье появится более 1,5 тысячи мест для больных коронавирусом

В Подмосковье к понедельнику, 20 апреля, появится более 1,5 тыс. мест в медицинских учреждениях для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«К понедельнику будут введены ещё семь корпусов на более 1,5 тыс. коек, а к 26 апреля переоборудуют три медучреждения и часть отделений в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

Уточняется, что в Подмосковье уже открылись пять перепрофилированных стационаров под больных COVID-19.

Ранее стало известно, что за сутки в регионе выявлено 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией.