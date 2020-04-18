Число вылечившихся от коронавируса в Пензе достигло пяти

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов в Пензе достигло пяти. Об этом информирует РИА Новости.

«После трёхнедельной госпитализации выписан здоровым 22-летний молодой человек из Пензы, у которого был диагностирован и подтверждён COVID-19», — сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сохраняются медленные темпы роста числа выявленных случаев COVID-19.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.