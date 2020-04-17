Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.

Ранее клиенты обратили внимание, что к их личным кабинетам привязываются в качестве дополнительных неактуальные номера.

Как пояснили в банке, речь идёт о контактных номерах лица, которые он указывал при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны.

«Дополнительный номер необходим для возможной голосовой связи с клиентом в том случае, если основной номер телефона неактивен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что на него не могут приходить смс от банка и пароли и что клиенты могут самостоятельно удалить его из профиля.