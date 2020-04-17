Депутат МГД пояснил слова о необходимых для выхода из дома документах

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Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов объяснил свои слова о документах, необходимых жителям Москвы для того, чтобы сходить в аптеку, магазин или выгулять собаку.
Депутат МГД пояснил слова о необходимых для выхода из дома документах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание по тому или иному адресу, является его личной рекомендацией.

«Это ответ на вопрос: как подтвердить сотруднику полиции на улице, что вы идёте в ближайший магазин, если живёте не по прописке (постоянной регистрации)?» — написал парламентарий.

По его словам, такими документами могут быть копии договора аренды жилья, документа о собственности, а в случае проживания у родственника или друга — расписки.

«Можно даже просто сохранить скан или фото в телефоне. На всякий случай», — отметил он.

Ранее московские власти сообщили, что проверки пропусков на общественном транспорте переведут полностью в автоматический режим

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