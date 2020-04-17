В Кировской области составили 199 протоколов за нарушение режима самоизоляции
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщает kirov-portal.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
Среди статей — «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия», «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
По некоторым протоколам уже приняты судебные решения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задействуют видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.