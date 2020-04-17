В Кировской области составили 199 протоколов за нарушение режима самоизоляции

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С начала введения в Кировской области режима самоизоляции полицейские составили 199 административных протоколов в отношении его нарушителей.
В Кировской области составили 199 протоколов за нарушение режима самоизоляции
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kirov-portal.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Среди статей — «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия», «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

По некоторым протоколам уже приняты судебные решения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задействуют видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.

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