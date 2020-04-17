В Мурманской области направят более 14 млрд рублей на реализацию нацпроектов

В 2020 году Мурманская область участвует в десяти национальных проектах, на реализацию которых планируется направить 14,1 млрд рублей.

Об этом сообщает Nord-News.

Средства федерального бюджета — 6,3 млрд рублей, регионального — 5,2 млрд. Из внебюджетных источников должно поступить 2,6 млрд.

В частности, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» предусмотрены работы на 249 объектах в 29 муниципальных образованиях. Как заявила министр строительства региона Оксана Астахова, строительство не остановлено, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса.

По нацпроекту «Образование» в школах планируется открыть центры цифрового развития.

Ранее, как сообщало Mkset.ru, в Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году.