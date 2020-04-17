Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложное сообщение о коронавирусе

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Жительницу Кармаскалинского района Башкирии оштрафовали на 15 тыс. рублей за ложное сообщение о коронавирусе.
Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложное сообщение о коронавирусе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом информирует Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

26-летняя нарушительница опубликовала пост в одной из социальных сетей. В нём утверждалось, что в районную больницу якобы доставили пациентов с коронавирусом. Информация оказалась фейком.

В суде автор сообщения признала вину и принесла извинения за распространение ложных данных.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задействуют видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.

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