В Подмосковье открыли новую лабораторию для тестирования на коронавирус

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В Московской области открыли новую лабораторию для тестирования на коронавирус. Она расположена в Королёве.
В Подмосковье открыли новую лабораторию для тестирования на коронавирус
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Ещё месяц назад мы делали не более 500 исследований на всю почти восьмимиллионную Московскую область, что чрезвычайно мало. Потому что от диагноза зависит и протокол лечения. Сегодня открываем самую мощную в регионе «ковидную» лабораторию», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Он также поблагодарил врачей и полицейских за их работу, а также местных жителей. Как отметил Воробьёв, только самоизоляция может снизить рост заболеваемости.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус.

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