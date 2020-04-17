В Подмосковье открыли новую лабораторию для тестирования на коронавирус

В Московской области открыли новую лабораторию для тестирования на коронавирус. Она расположена в Королёве.

Об этом сообщает kp.ru.

«Ещё месяц назад мы делали не более 500 исследований на всю почти восьмимиллионную Московскую область, что чрезвычайно мало. Потому что от диагноза зависит и протокол лечения. Сегодня открываем самую мощную в регионе «ковидную» лабораторию», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Он также поблагодарил врачей и полицейских за их работу, а также местных жителей. Как отметил Воробьёв, только самоизоляция может снизить рост заболеваемости.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус.