Иммунолог-аллерголог оценил эффективность озонаторов при дезинфекции помещений

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Инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов оценил эффективность озонаторов при дезинфекции помещений.
Иммунолог-аллерголог оценил эффективность озонаторов при дезинфекции помещений
  • Pixabay

«Воздухоочистители проходят специальную сертификацию. Если у них есть специальные фильтры — должны быть соответствующие подтверждающие документы, которые говорят, что заявленные свойства соответствуют тому, что анонсируется для потребителей», — заявил он в беседе с ФАН.

Как пояснил эксперт, если у устройств есть фильтр HEPA (высокоэффективное удержание частиц), то они могут быть довольно полезны при домашнем использовании.

Вместе с тем Викулов отметил, что в случае неправильного использования любой прибор может стать вредным.

«Атомарный кислород обладает не только обеззараживающим действием, но и мощным окислительным действием. В большом количестве он может повреждать клеточные мембраны и оказывать уже отрицательное влияние на человека», — рассказал он.

По его словам, озонирование допустимо, но только в очень небольшом объёме и очень короткий промежуток времени.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.

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