Мэр Москвы рассказал о состоянии медицинской системы города

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью Первому каналу о состоянии медицинской системы столицы.

По его словам, медицинская система Москвы обеспечена всеми необходимыми мощностями на данный момент.

«Для нас сегодня главная задача — обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя — мы точно обеспечены дополнительными мощностями», — цитирует его ТАСС.

Ранее Собянин заявил, что Москва в борьбе с коронавирусом идёт не по самому плохому сценарию.

15 апреля телеканал «360» сообщал, что у водителей и пассажиров в Московской области начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения на планшетах и смартфонах.