Вирусолог оценил эффективность медицинских масок

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал необходимость использования медицинской маски на фоне распространения коронавируса.
Вирусолог оценил эффективность медицинских масок
  • Reuters

В беседе с «Известиями» он отметил, что эффективность медицинской маски зависит в том числе от температуры воздуха.

«Если температура воздуха достаточно низкая, условно 3—5 °С, на маске начинает конденсироваться воздух. Это тот самый пар, который вы выдыхаете. В результате появляется влага, маска очень быстро становится мокрой и неэффективной», — подчеркнул Павел Волчков.

Он уточнил, что по этой причине стандартная маска предназначена скорее для помещений или для улицы в тёплое время суток, а для борьбы с конденсатом необходимо использовать более профессиональные маски с клапанами.

Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила пользу от ношения масок на улице.

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