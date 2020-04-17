Эксперт по кибербезопасности дал рекомендации по защите от мошенников

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц дал рекомендации по защите от мошенников.

«Каждый день появляется много информации касательно коронавируса — пропускные системы, государственные компенсации. Уже появилось более 4000 фишинговых сайтов, которые созданы с тем или иным упоминанием коронавируса в названии. 80% из них изначально создавались под мошенничество», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, единственный способ защиты — бдительность, внимательность и информированность.

Как отметил эксперт, нужно полагаться на официальные источники информации и не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.