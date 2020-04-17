В Севастополе пасхальные службы пройдут в закрытом режиме

Пасхальные богослужения в Севастополе проведут в закрытом режиме на фоне коронавируса.

Как передаёт РИА Новости Крым, об этом заявил сегодня благочинный Севастополя отец Сергий Халюта.

Посмотреть на литургию в Свято-Владимирском соборе можно будет в прямой трансляции в режиме онлайн.

Отмечается, что на территории храмов можно будет освятить куличи и причаститься, однако войти внутрь храмов прихожане не смогут.

«По окончании божественной литургии в храмах будет проходить освящение куличей, яиц и всех тех приношений, которые традиционно люди приносят на праздник Пасхи. За церковную ограду будут пускаться по 50 человек. Священнослужители будут совершать чин освящения», — пояснил Сергий Халюта.

По его словам, у людей будет возможность зайти в храм, кратко помолиться, поставить свечи.