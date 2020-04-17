В парке Победы в Петербурге к 9 мая высадят 75 кустов сирени

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К 9 мая в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге будет высажено 75 новых кустов сирени — по количеству лет, прошедших с момента окончания Великой Отечественной войны.
В парке Победы в Петербурге к 9 мая высадят 75 кустов сирени
  • Pixabay

Как передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по благоустройству, в этом году на территории городского парка также будет высажено 572 дерева и две тысячи кустарников.

Отмечается, что в настоящее время парк закрыт для посещений на фоне коронавируса. 

«Сейчас на территории парка ведётся обработка садовых диванов и скамеек с применением дезинфицирующих средств. Полным ходом в рамках месячника по благоустройству продолжается ремонт и покраска скамеек, очистка газонов от песка», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.

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