Госпитали ВС России готовы принять 5 тысяч больных коронавирусом

Вооружённые силы России готовы принять в военных госпиталях 4,9 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Уже сегодня подготовлено 4,9 тыс. койко-мест для возможной помощи субъектам России», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

По его словам, далее эта цифра вырастет. Так, к 15 мая ВС смогут предоставить 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания.

Шойгу проинформировал, что в армии сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в московских клиниках.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны построит 16 инфекционных центров к середине следующего месяца.