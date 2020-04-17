Госпитали ВС России готовы принять 5 тысяч больных коронавирусом

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Вооружённые силы России готовы принять в военных госпиталях 4,9 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Госпитали ВС России готовы принять 5 тысяч больных коронавирусом
  • © РИА Новости

«Уже сегодня подготовлено 4,9 тыс. койко-мест для возможной помощи субъектам России», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

По его словам, далее эта цифра вырастет. Так, к 15 мая ВС смогут предоставить 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания.

Шойгу проинформировал, что в армии сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в московских клиниках.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны построит 16 инфекционных центров к середине следующего месяца.

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