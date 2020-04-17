Томская станция скорой помощи рассказала о работе во время пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
«Когда бригада приезжает, фельдшер на месте принимает решение о необходимости госпитализации человека в стационар. Если он отказывается от госпитализации, мы сообщаем во все необходимые инстанции. К человеку выйдет медицинский работник из поликлиники», — заявил Родионов.
На подстанции, работающей с пациентами с COVID-19, дежурят шесть бригад — шесть водителей и 12 фельдшеров.
Как отметил главврач, текущий запас необходимых средств защиты достаточный.
Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области приняли решение перевести больницы в режим повышенной готовности.