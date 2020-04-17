Томская станция скорой помощи рассказала о работе во время пандемии

Томская станция скорой медицинской помощи каждые сутки получает пять-шесть вызовов к гражданам с подозрением на коронавирус, рассказал главврач Николай Родионов.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Когда бригада приезжает, фельдшер на месте принимает решение о необходимости госпитализации человека в стационар. Если он отказывается от госпитализации, мы сообщаем во все необходимые инстанции. К человеку выйдет медицинский работник из поликлиники», — заявил Родионов.

На подстанции, работающей с пациентами с COVID-19, дежурят шесть бригад — шесть водителей и 12 фельдшеров.

Как отметил главврач, текущий запас необходимых средств защиты достаточный.

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