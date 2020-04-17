Томская станция скорой помощи рассказала о работе во время пандемии

Короткая ссылка
Томская станция скорой медицинской помощи каждые сутки получает пять-шесть вызовов к гражданам с подозрением на коронавирус, рассказал главврач Николай Родионов.
Томская станция скорой помощи рассказала о работе во время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Когда бригада приезжает, фельдшер на месте принимает решение о необходимости госпитализации человека в стационар. Если он отказывается от госпитализации, мы сообщаем во все необходимые инстанции. К человеку выйдет медицинский работник из поликлиники», — заявил Родионов.

На подстанции, работающей с пациентами с COVID-19, дежурят шесть бригад — шесть водителей и 12 фельдшеров.

Как отметил главврач, текущий запас необходимых средств защиты достаточный.

Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области приняли решение перевести больницы в режим повышенной готовности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить