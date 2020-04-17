В ХМАО перед судом предстанут обвиняемые в покушении на кражу из нефтепровода

В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут житель Нижневартовска и два гражданина Казахстана, обвиняемые в покушении на кражу из нефтепровода.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Установлено, что злоумышленники подключились к напорному магистральному нефтепроводу на окраине города Мегиона и откачали более 70 тонн сырой нефти стоимостью более 1,7 млн рублей.

Похищенную нефть они слили в нефтехранилище на заброшенной заправочной базе грузовой техники, чтобы впоследствии продать. В ноябре 2019 года во время перекачки в полуприцеп-цистерну бензовоза фигурантов задержали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 14 человек, обвиняемых в краже нефтепродуктов на 130 млн рублей.