Вирусолог оценил данные о температуре гибели коронавируса

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о том, что коронавирус полностью погибает при нагревании до 92 °С в течение 15 минут.
Вирусолог оценил данные о температуре гибели коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в некоторых случаях — например, при стирке одежды с использованием моющих средств — вирусы будут погибать и при более низкой температуре.

«При стирке одежды температуры воды самой по себе, может, и недостаточно. Но ведь вы туда добавляете стиральный порошок, который инактивирует вирус очень хорошо. Такие реагенты воздействуют на липидную оболочку вируса, и он будет разрушаться. Так что в стиральной машине вирусу выжить сложно», — пояснил Анатолий Альтштейн.

Он добавил, что фрукты и овощи перед употреблением также нужно тщательно промывать водой с моющим средством.

Ранее французские учёные из Университета Прованса установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при тепловом воздействии в 92 °С.

Как сообщало издание kp.ru, врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.

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