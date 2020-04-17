Вирусолог оценил данные о температуре гибели коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о том, что коронавирус полностью погибает при нагревании до 92 °С в течение 15 минут.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в некоторых случаях — например, при стирке одежды с использованием моющих средств — вирусы будут погибать и при более низкой температуре.

«При стирке одежды температуры воды самой по себе, может, и недостаточно. Но ведь вы туда добавляете стиральный порошок, который инактивирует вирус очень хорошо. Такие реагенты воздействуют на липидную оболочку вируса, и он будет разрушаться. Так что в стиральной машине вирусу выжить сложно», — пояснил Анатолий Альтштейн.

Он добавил, что фрукты и овощи перед употреблением также нужно тщательно промывать водой с моющим средством.

Ранее французские учёные из Университета Прованса установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при тепловом воздействии в 92 °С.

Как сообщало издание kp.ru, врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.