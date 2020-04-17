В Крыму выписали более 300 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции за сутки

За сутки в Крыму выписали более 300 протоколов в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на заместителя начальника полиции МВД России по региону Александра Смаглина.

«По ст. 20.6.1 по сравнению со вчерашним днём у нас рост — 301 протокол составлен. Поступило так же, как и вчера, четыре жалобы. Все жалобы отработаны, безосновательного привлечения к административной ответственности не установлено», — заявил он.

За первые сутки с начала привлечения нарушителей к ответственности полицейские составили 208 протоколов.

Также стало известно, что в Татарстане к административной ответственности привлекли около 170 родителей, дети которых нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на заместителя министра внутренних дел по республике Алексея Соколова.

По его словам, в большинстве случаев сотрудники ограничивались разъяснительными беседами и предупреждениями, но в 170 случаях пришлось составлять административные протоколы.

Ранее сообщалось, что более 13,5 тыс. протоколов составили в Москве во время пандемии коронавирусной инфекции.