Малышева оценила пользу от ношения масок на улице

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Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева оценила пользу от ношения масок на улице.
Малышева оценила пользу от ношения масок на улице
  • РИА Новости

«В воздухе нет никакой концентрации микробов. Это очень большие объёмы», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, основной путь проникновения вируса — нос и рот, а не глаза.

Как отметила Малышева, маски нужно носить больным или тем, кто ухаживает за ними.

Со своей стороны, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что идея маски направлена на реализацию главного — прервать передачу возбудителя от человека к человеку.

«А это происходит при разговоре. Молчащий человек не представляет опасности», — сказал он.

Зуев добавил, что беречься нужно, если есть риск контактов.

Ранее в МЧС дали рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

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