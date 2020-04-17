В МЧС оценили задымление от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

В МЧС России сообщили, что продукты горения от лесных пожаров, действующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, не распространяются на территорию страны.

«Расстояние от места лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины до ближайшей границы с Брянской областью составляет более 150 км. Как и прогнозировалось ранее, задымление от пожаров на территорию России не распространяется», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Отмечается, что изменений в радиационном фоне в приграничных районах региона не зафиксировано.

14 апреля сообщалось, что Росгидромет не зафиксировал изменений радиационного фона в России из-за пожара в чернобыльской зоне отчуждения.