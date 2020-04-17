В Тюменском военном училище прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.
«Учебное заведение находится на карантине. В нём принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал, несколько раз в день проводится термометрия всех, кто находится на территории училища, а также дезинфекция всех помещений и объектов», — заявил Багров.
По его словам, особое внимание уделяется барьерному контролю: доставка продуктов питания и медикаментов на территорию ТВВИКУ выполняется в особых условиях, чтобы не допустить распространения инфекции.
Прокуратура Центрального военного округа организовала проверку в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, где выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.