В Тюменском военном училище прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Подполковник, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ) по военно-политической работе Михаил Багров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
В Тюменском военном училище прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

«Учебное заведение находится на карантине. В нём принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал, несколько раз в день проводится термометрия всех, кто находится на территории училища, а также дезинфекция всех помещений и объектов», — заявил Багров.

По его словам, особое внимание уделяется барьерному контролю: доставка продуктов питания и медикаментов на территорию ТВВИКУ выполняется в особых условиях, чтобы не допустить распространения инфекции.

Прокуратура Центрального военного округа организовала проверку в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, где выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.

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