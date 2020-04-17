Экипажи кораблей ЧФ провели учение в Чёрном море

Экипажи фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Чёрного моря.

«По замыслу учения, корабли Черноморского флота обнаружили в море отряд кораблей условного противника, идущего курсом на побережье Крымского полуострова», — приводит «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что экипаж фрегата «Адмирал Эссен» с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» отразил воздушную атаку, а затем военные уничтожили отряд кораблей условного противника залпом высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК».

Также моряки провели тренировку по борьбе за живучесть.

Ранее, как сообщала газета «Известия», несколько корабельных поисково-ударных групп провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки.