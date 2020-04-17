Эксперт дал рекомендации по выбору качественного автосервиса

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Заместитель главного редактора портала Motor1 Юрий Урюков дал рекомендации по выбору сервиса для ремонта автомобиля.
Эксперт дал рекомендации по выбору качественного автосервиса
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

По его словам, универсальных автосервисов не бывает.

«Масло и тормозные колодки, может быть, и смогут поменять практически в любом автосервисе, но современные автомобили становятся всё сложнее, поэтому мастер должен чётко понимать, как правильно работать с той или иной моделью, потому что мельчайшие ошибки при дальнейшей эксплуатации чреваты серьёзными последствиями вплоть до дорогостоящего ремонта агрегатов целиком», — пояснил он в беседе с Newinform.

Специалист посоветовал в первую очередь обратиться за рекомендациями к сообществу автомобилистов, использующих аналогичные машины, в интернете.

При этом, по мнению Урюкова, цена не главный показатель, на который стоит ориентироваться при выборе автосервиса.

Ранее сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала ситуацию в сфере технического обслуживания автомобилей.

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