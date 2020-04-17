В мэрии рассказали, когда будет пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в столице придётся на следующие 2-3 недели.

«Ближайшие недели будут трудными для Москвы, поскольку, вероятнее всего, пик заболеваемости придётся на следующие 2-3 недели», — приводит РИА Новости слова Раковой.

Она отметил, что нагрузка на всё здравоохранение Москвы выросла в разы.

По её словам, ещё 123 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего в столице уже вылечилось 1517 человек.

Ранее Ракова сообщила, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ.