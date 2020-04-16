В России запустили тестирования на коронавирус на дому
- РИА Новости
«На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов России», — приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы фонда.
Отмечается, что тестирование будет осуществляться с применением инновационных тестов разработки компании EMG.
Ранее завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в беседе с НСН оценила ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России.