В России запустили тестирования на коронавирус на дому

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Российский фонд прямых инвестиций объявил о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнёром по Альянсу в борьбе с коронавирусом.
В России запустили тестирования на коронавирус на дому
  • РИА Новости

«На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов России», — приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы фонда.

Отмечается, что тестирование будет осуществляться с применением инновационных тестов разработки компании EMG.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в беседе с НСН оценила ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России.

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