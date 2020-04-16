Названы наиболее востребованные среди россиян страховые продукты
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Как передают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков, спрос на программы защиты банковских карт по итогам первых двух недель режима самоизоляции увеличился на 72%.
По мнению экспертов, это связано с тем, что из-за действующих ограничений люди стали чаще оплачивать покупки через интернет.
«Эпидемия коронавирусной инфекции и необходимость жить в условиях довольно жестких ограничений меняют потребительские предпочтения россиян, что традиционно находит своё отражение в страховании. Мы отмечаем естественное падение спроса на программы по страхованию путешествующих, защиту имущества и детей, ведь значительная часть населения страны больше времени проводит дома в кругу семьи, и все дети под присмотром. При этом спрос на актуальные в условиях пандемии продукты неизбежно растёт», — отметил директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование» Антон Косачёв.
Ранее депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов в беседе с ФАН прокомментировал идею создания системы страхования от потери заработка в результате банкротства компании.