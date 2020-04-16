Названы наиболее востребованные среди россиян страховые продукты

Специалисты «Альфастрахования» провели исследование, в рамках которого составили рейтинг самых востребованных страховых продуктов на фоне коронавируса.

Как передают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков, спрос на программы защиты банковских карт по итогам первых двух недель режима самоизоляции увеличился на 72%.

По мнению экспертов, это связано с тем, что из-за действующих ограничений люди стали чаще оплачивать покупки через интернет.

«Эпидемия коронавирусной инфекции и необходимость жить в условиях довольно жестких ограничений меняют потребительские предпочтения россиян, что традиционно находит своё отражение в страховании. Мы отмечаем естественное падение спроса на программы по страхованию путешествующих, защиту имущества и детей, ведь значительная часть населения страны больше времени проводит дома в кругу семьи, и все дети под присмотром. При этом спрос на актуальные в условиях пандемии продукты неизбежно растёт», — отметил директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование» Антон Косачёв.

Ранее депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов в беседе с ФАН прокомментировал идею создания системы страхования от потери заработка в результате банкротства компании.