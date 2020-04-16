В Салехарде пенсионеры смогут бесплатно получить пасхальные куличи
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«Идея необычной акции принадлежит хозяйке студии Анастасии Голубцовой. Она и её помощница собираются на Пасху испечь не менее 50 куличей для одиноко проживающих пожилых людей», — пояснили в городской администрации.
Отмечается, что координатами одиноких жителей Салехарда с предпринимательницей поделились волонтёры, доставляющие продовольствие по адресам пенсионеров.
Ранее, как сообщала НСН, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в рамках которого выяснил уровень информированности россиян о волонтёрах.