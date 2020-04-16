Роскачество проверило творожную массу с изюмом

Специалисты Роскачества проверили творожную массу 19 российских брендов.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, эксперты проверили качество и безопасность продуктов по 67 показателям.

В образцах одного бренда обнаружилась кишечная палочка, в пяти товарах — превышение по содержанию плесени. Ещё в одной творожной массе оказалось повышено содержание свинца.

Кроме того, в двух продуктах нашли остатки антибиотиков, творожная масса двух марок не соответствовала требованиям ГОСТ по содержанию жиров, у товаров трёх торговых марок содержание жиров расходилось с маркировкой.

«Это не экономия на сырье, а, скорее, недостаточный контроль на производстве», — заявили в Роскачестве.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты Роскачества провели исследование 33 торговых марок консервированной кукурузы по 47 показателям качества и безопасности.