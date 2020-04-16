Роскачество проверило творожную массу с изюмом
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- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, эксперты проверили качество и безопасность продуктов по 67 показателям.
В образцах одного бренда обнаружилась кишечная палочка, в пяти товарах — превышение по содержанию плесени. Ещё в одной творожной массе оказалось повышено содержание свинца.
Кроме того, в двух продуктах нашли остатки антибиотиков, творожная масса двух марок не соответствовала требованиям ГОСТ по содержанию жиров, у товаров трёх торговых марок содержание жиров расходилось с маркировкой.
«Это не экономия на сырье, а, скорее, недостаточный контроль на производстве», — заявили в Роскачестве.
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты Роскачества провели исследование 33 торговых марок консервированной кукурузы по 47 показателям качества и безопасности.