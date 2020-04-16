Психолог дала рекомендации находящимся в самоизоляции

Руководитель «Московской психологической лаборатории 12» Юлия Зотова рассказала, как преодолеть психологический дискомфорт в период самоизоляции.

По её словам, нужно напоминать себе, что эта ситуация обязательно закончится.

«Психика человека так устроена, что может справляться с любым ограничением, если оно конечно. Человек, который сидит в тюрьме, может выдержать огромный срок и сохранить психику, если он знает, что через десять лет точно выйдет. Человек, который находится в неопределённом положении, психически страдает», — отметила Юлия Зотова в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что в такой период можно начать заранее строить планы на будущее, на период после окончания ограничений.

Ранее клинический психолог Наталья Ошемкова в беседе с НСН, преподаватель Московского института психоанализа, рассказала, как легче перенести режим самоизоляции.