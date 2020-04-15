В Ассоциации риелторов Петербурга оценили ситуацию на ипотечном рынке

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Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Юрий Загоровский оценил ситуацию на ипотечном рынке.
В Ассоциации риелторов Петербурга оценили ситуацию на ипотечном рынке
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«Ожидать, что ставки существенно упадут, не стоит, мне кажется», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, оформлять ипотеку нужно тем, кто хочет решить свои жилищные вопросы.

«Если у покупателя есть необходимость и возможности приобретения жилья, то надо это делать. Но и в этом случае нужно очень внимательно подойти к оценке ситуации, посмотреть, какой у семьи реальный доход», — пояснил Загоровский.

Как отметил эксперт, специалисты помогут подобрать лучшую ипотечную программу и определиться с банком.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.

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