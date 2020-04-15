Более 250 лабораторий по России подключены к диагностике коронавируса

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Более 250 лабораторий по всей России осуществляют диагностику коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила главный специалист по лабораторной диагностике Минздрава Татьяна Вавилова.
Более 250 лабораторий по России подключены к диагностике коронавируса
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«К диагностике коронавирусной инфекции подключено более 250 лабораторий по всей стране, коллектив которых ежедневно демонстрирует высокий профессионализм, удивительную самоотверженность и самоотдачу», — приводит её слова пресс-служба ведомства.

Вавилова отметила, что работа в клинико-диагностических и бактериологических лабораториях является основой борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в России зарегистрировано и допущено к обращению 11 тест-систем для диагностики заболевания.

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