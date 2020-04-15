Более 250 лабораторий по России подключены к диагностике коронавируса
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- АГН «Москва»
«К диагностике коронавирусной инфекции подключено более 250 лабораторий по всей стране, коллектив которых ежедневно демонстрирует высокий профессионализм, удивительную самоотверженность и самоотдачу», — приводит её слова пресс-служба ведомства.
Вавилова отметила, что работа в клинико-диагностических и бактериологических лабораториях является основой борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в настоящее время в России зарегистрировано и допущено к обращению 11 тест-систем для диагностики заболевания.