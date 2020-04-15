В Ставропольском крае рассказали о работе по поддержке семей с детьми

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В I квартале 2020 года более 12 тыс. семей получили выплаты на первого ребёнка в Ставропольском крае.
В Ставропольском крае рассказали о работе по поддержке семей с детьми
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Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное Министерство труда и соцзащиты населения.

Размер ежемесячной финансовой поддержки для детей до трёх лет — 9,8 тыс. рублей. На выплаты предоставлено более 347 млн рублей из федерального бюджета.

Что касается выплат на третьего и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста, то пособия за три месяца получили почти 12,7 тыс. семей на общую сумму 396 млн рублей.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о выплатах для малоимущих семей с детьми.

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