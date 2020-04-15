В Ставропольском крае рассказали о работе по поддержке семей с детьми
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Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное Министерство труда и соцзащиты населения.
Размер ежемесячной финансовой поддержки для детей до трёх лет — 9,8 тыс. рублей. На выплаты предоставлено более 347 млн рублей из федерального бюджета.
Что касается выплат на третьего и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста, то пособия за три месяца получили почти 12,7 тыс. семей на общую сумму 396 млн рублей.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о выплатах для малоимущих семей с детьми.