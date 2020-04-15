В Подмосковье появится ещё 40 зарядных станций для электромобилей
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Монтаж намечен на II квартал 2020 года. По результатам опроса жителей региона составлен список из адресов в 21 муниципальном округе.
В частности, речь идёт о Подольске, Люберцах, Клине, Дмитрове, Лобне, Балашихе, Красногорске, Истре, Химках, Коломне и Можайске.
В настоящее время на территории Подмосковья работают 174 электрозарядные станции, которые обслуживает Мособлэнерго.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что количество заправочных станций для электромобилей в России с 2018 года выросло почти в три раза.