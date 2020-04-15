В Подмосковье появится ещё 40 зарядных станций для электромобилей

В Московской области появится ещё 40 зарядных станций для электромобилей. Их закупило Мособлэнерго.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Монтаж намечен на II квартал 2020 года. По результатам опроса жителей региона составлен список из адресов в 21 муниципальном округе.

В частности, речь идёт о Подольске, Люберцах, Клине, Дмитрове, Лобне, Балашихе, Красногорске, Истре, Химках, Коломне и Можайске.

В настоящее время на территории Подмосковья работают 174 электрозарядные станции, которые обслуживает Мособлэнерго.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что количество заправочных станций для электромобилей в России с 2018 года выросло почти в три раза.