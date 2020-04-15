Карелия получит 5 млрд рублей из федерального бюджета

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Карелия получит из федерального бюджета 5 млрд рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020—2024 годы.
Карелия получит 5 млрд рублей из федерального бюджета
  • РИА Новости

Об этом сообщает Karelinform.ru.

Как заявил глава республиканского Минэкономразвития Олег Ермолаев, дополнительные средства пойдут на развитие инфраструктуры территорий археологического комплекса «Беломорские петроглифы», поддержку сельского хозяйства и инвесторов в рамках регионального законодательства.

Также деньги направят на строительство различных спортивных объектов и дорог, развитие коммунального хозяйства.

Программа предусматривает и развитие авиатранспорта, сети автодорог, инфраструктуры и доступности железнодорожного транспорта.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в 2020 году на поддержку АПК в Удмуртии направят 2,3 млрд рублей.

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