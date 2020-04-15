В Ростовской области приняли решение перевести больницы в режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В настоящее время во всех районах медучреждения готовят к оказанию экстренной помощи заболевшим. На данный момент есть 941 место в стационарах. В скором времени число коечных мест возрастёт до 2664.

Также принимаются меры по укомплектации больниц оборудованием.

«Динамика численности пациентов говорит, что расслабляться нельзя. По нашим оценкам, в ближайшее время тенденция роста сохранится», — сказал глава региона Василий Голубев.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ.