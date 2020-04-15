В Ростовской области обезвредили 50 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Снаряды были обнаружены на поле при проведении сельскохозяйственных работ в Багаевском районе. На место прибыли военные сапёры, которые идентифицировали и извлекли боеприпасы.
Среди обнаруженных снарядов — немецкие и советские артиллерийские мины калибра 120, 82 и 45 мм.
Первую партию боеприпасов ликвидировали на полигоне. В ближайшее время продолжится расчистка местности в Багаевском районе.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в двух районах Санкт-Петербурга обезвредили боеприпасы времён войны.