В Крыму и Севастополе пресекли деятельность крупной сети сбыта наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД России.
Злоумышленники размещали в тайниках пакеты с наркотиками для их последующего бесконтактного сбыта на розничном уровне. Для конспирации они использовали прокатный автомобиль. В качестве перевалочной базы служила арендованная в Алуште квартира.
Уголовное дело завели по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам».
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.