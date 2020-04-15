В Крыму и Севастополе пресекли деятельность крупной сети сбыта наркотиков

В Крыму и Севастополе ликвидировали крупную сеть сбыта синтетических наркотиков.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД России.

Злоумышленники размещали в тайниках пакеты с наркотиками для их последующего бесконтактного сбыта на розничном уровне. Для конспирации они использовали прокатный автомобиль. В качестве перевалочной базы служила арендованная в Алуште квартира.

Уголовное дело завели по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам».

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.