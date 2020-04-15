В торговой сети «Магнит» заявили о работе магазинов в штатном режиме

Магазины торговой сети «Магнит» работают в штатном режиме, заявил руководитель управления по внешним коммуникациям компании Антон Карпов.

«За последние сутки «Магнит» получил более 30 тыс. пропусков для передвижения по Москве и Московской области. В это число входят пропуска для персонала магазинов, логистических центров, водителей грузовиков, а также сотрудников партнёрских компаний, обслуживающих компанию в регионе», — цитирует Карпова агентство городских новостей «Москва».

Как отметил Карпов, в нормальном режиме работает и логистическое звено.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.