В торговой сети «Магнит» заявили о работе магазинов в штатном режиме
- РИА Новости
«За последние сутки «Магнит» получил более 30 тыс. пропусков для передвижения по Москве и Московской области. В это число входят пропуска для персонала магазинов, логистических центров, водителей грузовиков, а также сотрудников партнёрских компаний, обслуживающих компанию в регионе», — цитирует Карпова агентство городских новостей «Москва».
Как отметил Карпов, в нормальном режиме работает и логистическое звено.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.