В Удмуртии завели дело по факту незаконной вырубки деревьев на сумму более 6,5 млн рублей

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В Удмуртии завели уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на сумму более 6,5 млн рублей.
В Удмуртии завели дело по факту незаконной вырубки деревьев на сумму более 6,5 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

Задержаны двое местных жителей.

«Установлено, что мужчины действовали под предлогом расчистки леса на одном из участков Завьяловского лесничества. Подозреваемые вырубили пихты, ели и сосны на соседних участках лесничества. После этого они вывозили деревья на лесовозе для последующей переработки», — заявили в ведомстве.

Мужчинам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В 2019 году, как сообщал progorod43, в управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии рассказали о случаях незаконного вывоза хвойной древесины.

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