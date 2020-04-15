В Удмуртии завели дело по факту незаконной вырубки деревьев на сумму более 6,5 млн рублей

В Удмуртии завели уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на сумму более 6,5 млн рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

Задержаны двое местных жителей.

«Установлено, что мужчины действовали под предлогом расчистки леса на одном из участков Завьяловского лесничества. Подозреваемые вырубили пихты, ели и сосны на соседних участках лесничества. После этого они вывозили деревья на лесовозе для последующей переработки», — заявили в ведомстве.

Мужчинам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В 2019 году, как сообщал progorod43, в управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии рассказали о случаях незаконного вывоза хвойной древесины.