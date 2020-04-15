В Удмуртии оштрафовали 47 нарушителей режима самоизоляции
- РИА Новости
Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судейского сообщества региона.
По итогам рассмотрения 72 человека получили предупреждения, 47 — штрафы в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
Нарушители без причины и крайней необходимости покидали место своего проживания и находились в других местах.
Наибольшее количество дел рассмотрели Глазовский, Малопургинский и Игринский районные суды, сообщает izh.kp.ru.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.