В Удмуртии оштрафовали 47 нарушителей режима самоизоляции

С начала апреля суды Удмуртии рассмотрели 119 административных дел о нарушении режима самоизоляции.

Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судейского сообщества региона.

По итогам рассмотрения 72 человека получили предупреждения, 47 — штрафы в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Нарушители без причины и крайней необходимости покидали место своего проживания и находились в других местах.

Наибольшее количество дел рассмотрели Глазовский, Малопургинский и Игринский районные суды, сообщает izh.kp.ru.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.