Эксперт оценил данные о количестве случаев бессимптомного течения коронавируса

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Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев прокомментировал данные о количестве зафиксированных случаев бессимптомного течения COVID-19.

По его мнению, точно сказать, сколько людей переболели коронавирусом в лёгкой степени, можно только при наличии тест-систем на выявление антител.

«Это позволит говорить о том, что заболевание уже перенесено. Человек может считать себя абсолютно здоровым и в то же время являться носителем вирусной инфекции. Он опасен для окружающих. Поэтому нужно рассчитывать в большей степени не на появление противовирусного препарата, хотя он активно ищется и появится», — заявил Максим Гультяев в беседе с радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в настоящий момент самой действенной мерой по борьбе с инфекцией является строгий карантин, при соблюдении которого вирус может сойти на нет. 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 30% заразившихся коронавирусом россиян переносят заболевание бессимптомно.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU также прокомментировал эти данные.

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