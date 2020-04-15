Онищенко оценил ситуацию с проверкой пропусков в московском метро

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с проверкой пропусков в столичном метрополитене.
Онищенко оценил ситуацию с проверкой пропусков в московском метро
  • РИА Новости

В беседе с НСН он рекомендовал увеличить количество пунктов пропуска и автоматизировать систему проверки.

«Люди честно выполнили, что им было предписано, а их собрали в очереди. Это безобразие! Такая толпа является самым злачным местом для распространения коронавируса. Людям остаётся только порекомендовать на 20 минут пораньше выходить из дома», — подчеркнул Онищенко.

По его мнению, реакция властей должна быть незамедлительной. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимо «стремиться к тому, чтобы помочь работе этой системы».

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