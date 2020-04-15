В компании Seldon рассказали о преимуществах новостного агрегатора Seldon.News, предназначенного для широкого круга пользователей.

«Seldon.News — это инструмент, который позволяет пользователю выделять из всего новостного потока самое главное и сокращает время восприятия новости», — заявили в компании.

Отмечается, что, помимо базовой информации о тех или иных событиях или персонах, на площадке представлен полный спектр сопутствующих справочных материалов, включая статистические данные и аналитику.

Также собраны и систематизированы ссылки на профессиональные исследования, статьи и обзоры (новостной контент обновляется круглосуточно).

Агрегатор поможет найти всю необходимую информацию о текущем положении дел в области международной и внутренней политики, экономики, науки, технологий, общественных отношений, спорта, культуры и т. д. как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ресурс предусматривает возможность ознакомления с представленными материалами на русском и английском языках.

Также существует мобильная версия сервиса.