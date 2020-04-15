В компании Seldon рассказали о преимуществах новостного агрегатора Seldon.News

Короткая ссылка
В компании Seldon рассказали о преимуществах новостного агрегатора Seldon.News, предназначенного для широкого круга пользователей.
В компании Seldon рассказали о преимуществах новостного агрегатора Seldon.News
  • Pixabay

«Seldon.News — это инструмент, который позволяет пользователю выделять из всего новостного потока самое главное и сокращает время восприятия новости», — заявили в компании.

Отмечается, что, помимо базовой информации о тех или иных событиях или персонах, на площадке представлен полный спектр сопутствующих справочных материалов, включая статистические данные и аналитику.

Также собраны и систематизированы ссылки на профессиональные исследования, статьи и обзоры (новостной контент обновляется круглосуточно).

Агрегатор поможет найти всю необходимую информацию о текущем положении дел в области международной и внутренней политики, экономики, науки, технологий, общественных отношений, спорта, культуры и т. д. как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ресурс предусматривает возможность ознакомления с представленными материалами на русском и английском языках.

Также существует мобильная версия сервиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить