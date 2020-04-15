Артиллеристы ЦВО провели учения в Оренбургской области

Артиллеристы Центрального военного округа с помощью тяжёлого вооружения уничтожили лагерь условного противника с замаскированными подземными ходами.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦВО, в учениях, которые проходили на Тоцком полигоне в Оренбургской области, были задействованы тяжёлые 220-мм миномёты «Тюльпан», системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также самоходные 152-мм гаубицы «Мста-С».

Согласно плану манёвров, разведчики с помощью беспилотников обнаружили расположение замаскированного базового лагеря условного противника с закрытыми огневыми позициями, соединённые между собой подземными проходами.

«Все практические действия проходили с учётом требований эпидемиологической обстановки», — отметили в пресс-службе.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», на полигоне в Амурской области состоялись учения с участием артиллерии и авиации, в том числе новейших танков Т-80БВ, боевых машин пехоты и самоходок «Акация».