Названы самые популярные профессии на фоне коронавируса

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» выяснили, какие профессии стали самыми популярными на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, россияне в марте чаще всего искали работу водителем.

Отмечается, что в топ-10 популярных профессий также вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.

Ранее руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в беседе с радио Sputnik оценила рост спроса на курьеров на фоне пандемии коронавируса.

Между тем глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал значительный рост числа безработных в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году.