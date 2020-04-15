Названы самые популярные профессии на фоне коронавируса

Короткая ссылка
Специалисты аналитического центра «Авито Работа» выяснили, какие профессии стали самыми популярными на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Названы самые популярные профессии на фоне коронавируса
  • Pixabay

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, россияне в марте чаще всего искали работу водителем.

Отмечается, что в топ-10 популярных профессий также вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.

Ранее руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в беседе с радио Sputnik оценила рост спроса на курьеров на фоне пандемии коронавируса.

Между тем глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал значительный рост числа безработных в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить