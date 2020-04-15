Лисовец дал рекомендации по уходу за причёской в самоизоляции

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Стилист и парикмахер Владислав Лисовец дал рекомендации по уходу за волосами в период самоизоляции.
Лисовец дал рекомендации по уходу за причёской в самоизоляции
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik он посоветовал не тратить силы на укладки и дать волосам отдохнуть.

По его словам, мужчины могут постричь себя машинкой, а женщинам лучше дождаться момента, когда можно будет посетить парикмахера.

«Волосы без воздействия укладок, плоек и утюгов, которыми всё время пользуются женщины, за месяц очень сильно утолщатся. Через месяц они станут плотными, толстыми, объёмными. Через месяц-полтора все увидят, насколько мы подвергаем волосы постоянному истощению. Понятно, что корни у всех отрастут, понятно, что чёлки у всех отрастут, но волосы станут лучше», — отметил Влад Лисовец.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты «Росконтроля» протестировали шампуни для окрашенных волос.

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