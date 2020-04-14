Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке

Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев оценил ситуацию на российском авторынке.

«Общее впечатление сейчас примерно такое: с точки зрения новых автомобилей производители сейчас поднимают стоимость, причём некоторые — на достаточно высокие значения. Я думаю, что здесь, безусловно, играет роль курс валют», — заявил он в беседе с Newinform.

Если говорить о запасах машин у дилеров, то Бахарев не думает, что их много. По его словам, возобновление поставок из-за рубежа пока остаётся открытым.

Что касается вторичного рынка, то эксперт отметил закономерное снижение стоимости автомобилей.

«В ценовом диапазоне от 1 млн до 2 млн рублей больше всего теряют в стоимости автомобили, которые потребляют много топлива, то есть это большие тяжёлые кроссоверы и так далее», — пояснил он.

Как добавил Бахарев, более бюджетные модели на данный момент пока сохраняют свои позиции.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил перспективы автомобильного рынка.