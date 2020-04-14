Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке

Короткая ссылка
Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев оценил ситуацию на российском авторынке.
Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке
  • Reuters

«Общее впечатление сейчас примерно такое: с точки зрения новых автомобилей производители сейчас поднимают стоимость, причём некоторые — на достаточно высокие значения. Я думаю, что здесь, безусловно, играет роль курс валют», — заявил он в беседе с Newinform.

Если говорить о запасах машин у дилеров, то Бахарев не думает, что их много. По его словам, возобновление поставок из-за рубежа пока остаётся открытым.

Что касается вторичного рынка, то эксперт отметил закономерное снижение стоимости автомобилей.

«В ценовом диапазоне от 1 млн до 2 млн рублей больше всего теряют в стоимости автомобили, которые потребляют много топлива, то есть это большие тяжёлые кроссоверы и так далее», — пояснил он.

Как добавил Бахарев, более бюджетные модели на данный момент пока сохраняют свои позиции.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил перспективы автомобильного рынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить