В Подмосковье продлили срок подачи заявок на социальную ипотеку для учителей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Получить возможность льготного приобретения жилья жители Подмосковья смогут до 14 мая. Речь идёт о педагогах со стажем работы не менее пяти лет.
Молодые учителя смогут подать заявки с 4 по 22 мая.
Всего в 2020 году сертификаты передадут 110 педагогам. Документы примут дистанционно.
«Для участия педагог должен соответствовать ряду требований. Например, иметь трудовой стаж не менее пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или учёную степень и работать в Подмосковье», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о планах введения «ипотечных каникул» для проходящих срочную военную службу граждан.