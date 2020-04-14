В Подмосковье продлили срок подачи заявок на социальную ипотеку для учителей

В Московской области продлили срок подачи заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для учителей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Получить возможность льготного приобретения жилья жители Подмосковья смогут до 14 мая. Речь идёт о педагогах со стажем работы не менее пяти лет.

Молодые учителя смогут подать заявки с 4 по 22 мая.

Всего в 2020 году сертификаты передадут 110 педагогам. Документы примут дистанционно.

«Для участия педагог должен соответствовать ряду требований. Например, иметь трудовой стаж не менее пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или учёную степень и работать в Подмосковье», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о планах введения «ипотечных каникул» для проходящих срочную военную службу граждан.